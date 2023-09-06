В среду, 6 сентября, на Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник бывшему солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову.

Об этом сообщают российские издания.



На церемонию пришли сотни человек - близкие, коллеги и поклонники артиста, которые принесли белые розы.

Памятник открыла скульптор Виктория Тищенко. Он сделан из бронзы и находится на гранитном постаменте. Шатунов запечатлен в момент выступления на сцене с микрофоном. На памятнике написаны имя и фамилия артиста, обозначены годы его жизни и подпись - такой автограф он часто оставлял поклонникам.

Скульптор пояснила, что старалась передать добрую энергетику и простоту артиста, который один мог держать внимание всего зала.

"Я знакома с творчеством Юры, но никогда не общалась с ним. Он излучает очень положительную энергию, очень приятный, весь светлый, добрый и народный какой-то. Хотелось сделать именно такой простой, чистый и добрый, светлый памятник без лишних элементов, потому что они ему не нужны. Я смотрела его концерт, он стоит с микрофоном, и больше в принципе ничего не нужно - ни подтанцовок, ничего. Он один стоит и один держит зал", - сказала Тищенко.

Сообщается, что памятник освятили. После этого к нему возложили цветы близкие и друзья, а затем поклонники.

Напомним, 23 июня прошлого года в России скончался певец и солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. В последние годы жизни Юрий Шатунов боролся за право исполнять песни "Ласкового мая", которого он лишился после конфликта с Андреем Разиным (которому принадлежали все авторские права).

Ранее мы писали, что в первый день рождения Юрия Шатунова после его смерти фанаты усыпали могилу певца белыми розами и конфетами.