В Японии остановились все 14 заводов концерна Toyota. Причиной стал недостаток места на диске базы данных.

Об этом сообщает пресс-служба автоконцерна на своем сайте.



"Во время проведения работ по сохранению данных проводились систематизация и уничтожение скопившихся в базе данных. Из-за того, что на диске, использовавшемся в работе, не хватило места, возник сбой, в результате которого система остановилась", - говорится в сообщении компании.

Концерн сообщил об остановке 28 линий на всех своих 14 заводах в Японии 29 августа из-за остановки системы управления производством, в результате чего остановилась подача деталей. На следующий день работа на всех линиях была восстановлена.

Ранее мы писали, что в прошлом году компании General Motors, Volvo и Volkswagen решили остановить поставки машин в Россию. General Motors также приостановил экспорт своих автомобилей в Россию, а Daimler Truck заморозил сотрудничество с российским КамАЗом.

Вскоре после этого немецкие автоконцерны BMW и Volkswagen сообщили, что останавливают заводы в Европе. Причиной стала нехватка комплектующих украинского производства.