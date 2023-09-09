С сегодняшнего дня по 16 сентября военная служба правопорядка совместно с министерством внутренних дел будут проводить по Киеву и и Киевской области массовую проверку людей и транспорта.

Об этом Стране рассказал источник в МВД.

"Будут перекрывать целые районы. Проверять будут как военных так и гражданских. Цель таких мероприятий — выявление дезертиров и незарегистрированного оружия или боеприпасов", - рассказывает источник.

Он также добавил, что после Киева и области подобные проверки пройдут по всей Украине.

"Ходить нужно с документами и не носить с собой оружие и боеприпасы. Также проверки будут проводить по месту жительства, но в этом случаи проверяющие понимают, что будут действовать с определенными нарушениями, поэтому зайдут куда пустят", - говорит источник.

Война в Украине идет уже 563-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 сентября 2023 года в онлайне.

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