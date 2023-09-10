В Москве пятерых детей доставили в больницу из‑за отравления кексами с марихуаной.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Происшествие с десертом случилось 8 сентября в квартире, где проживают 35-летняя женщина с тремя сыновьями и двумя дочерьми (мальчикам 1 год, 6 месяцев и 9 лет, девочкам - 4 и 12 лет соответственно). С ними также сожительствует 25-летний племянник женщины.

Вечером после ужина мама с детьми выпили чай с найденными в холодильнике кексами, после чего всем им стало плохо. Женщина вызвала скорую.

Семейство доставили в больницу, где врачи поставили детям диагноз "отравление каннабисом" и поместили их в токсикологическую реанимацию.

Доктора поделились информацией о подозрительном заболевании с полицией, а та обратились к матери. Выяснилось, что кексы принес в дом племянник женщины и оставил их в холодильнике, не рассказав об этом никому из членов семьи.

Когда он узнал о массовом отравлении родственников, то признался в содеянном правоохранителям. Сейчас он задержан.

Ранее на Забайкалье РФ девять человек отравились медвежатиной, среди них ребёнок.

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