"Страна" побывала возле элитного ЖК "Женева" в Днепре, который в конце июля подвергся ракетному удару. Тогда сообщалось о девяти пострадавших, среди которых двое детей.

Сейчас продолжается ремонт разрушенных верхних этажей.

Как сообщила "Стране" жительница, на данный момент жильцы собирают 15 млн гривен на ремонт. При этом полностью восстановление может обойтись в 50-80 млн.

"Возможно, с жильцов будет еще один сбор денег, так как сейчас нам все обходится очень дорого. И если мы не сделаем ремонт до зимы, то в дальнейшем восстановление будет намного дороже. Без участия жильцов это никому не нужно. Мы сдаем и будем сдавать деньги. Даже если наша квартира не так сильно пострадала - то пострадал комплекс, а это целостная система. Если получится собрать всю сумму, которая нужна за ремонтные работы, мы закончим все до зимы", - рассказывает девушка.

По ее словам, на данный момент с восстановлением разрушенных квартир помогает застройщик, а также этим вопросом занимаются сами жители и "неравнодушные люди".

Девушка добавила, что некоторые жители подаются на программы восстановления.

"Будем надеяться, что мы по ней пройдем и хоть как-то нам помогут. Потому что в Инстаграме мне писали комментарии, мол: "На квартиру заработали - заработаете еще на одну, лучше донатьте на армию". А как мы без крыши над головой будем донатить? И где мы будем жить?" - сказала она.

Кроме того, жительница добавила, что после прилета в доме не было воды, а сейчас - нет газа.

Напомним, после удара по Днепру жители разрушенного дома опасались, что власти не будет компенсировать им восстановление жилья.

Тогда мэр Днепра Борис Филатов написал, что в доме не было жильцов, потому что "это была вторая очередь под продажу". При этом собственники квартир утверждали, что в разрушенной секции живут люди.

Позже Филатов уточнил, что город попытается помочь с компенсацией.

Совладелец строительной компании Дмитрий Паланчук заявил, что расходы на восстановление будут распределены между мэрией, застройщиком, ОСББ и частными инвесторами.