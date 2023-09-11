В Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР) сообщили детали спецоперации, во время которой вернули под контроль газовые вышки в Черном море.

Рейдов на газовые вышки было несколько. Сначала бойцы изучили вышки с дрона. Приплыли на место одним резиновым катером, чтобы не быть обнаруженными. По прибытию на место, россиян на вышке не оказалось. Только в небе пролетел российский вертолет. Украинцы "обезвредили" РЛС (радиолокационную станцию) и покинули вышку.

Через несколько дней они снова приплыли на вышку ночью, уже двумя катерами, спилили РЛС болгаркой и забрали. Также в машинном отделе они нашли неуправляемые авиационные ракеты. Забрали и их.

Потом во время еще одной вылазки российский Су-30 заметил катера и открыл по ним огонь. Завязался бой. Самолет удалось поразить из ПЗРК.

Один из бойцов оказался в море. Его спасли через 12 часов. Об этой операции сообщалось отдельно.

Ранее сообщали, что в ГУР заявили о возврате под контроль Украины газовых вышек у берегов Крыма и опубликовали кадры спецоперации

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.