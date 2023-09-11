В Главном управлении разведки (ГУР) заявили, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море, известные как "вышки Бойко".

ГУР публикует кадры спецоперации.

Сообщается, что "во время одной из фаз этой операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30".

Заявлено, что в результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить.

Военная разведка заявляет, что удалось восстановить контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш", а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Данные вышки были захвачены РФ в 2014 году после аннексии Крыма. А в ходе вторжения в Украину они использовались в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

В то же время российские военные паблики утверждают, что постоянного присутствия украинских сил на этих вышках нет.

Напомним, в конце августа британская разведка сообщала о стычках между морскими и воздушными силами Украины и России вокруг "вышек Бойко".

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