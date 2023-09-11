Западные страны согласились исключить из коммюнике G20 осуждение войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание пишет, что "степень, до которой западные союзники были готовы пойти на компромисс", несмотря на отсутствие Си Цзиньпина и Путина на саммите, подчеркнула, "насколько они стремились спасти авторитет организации, которая оказалась под серьезным давлением" с начала вторжения РФ.

"Если бы мы писали текст сами, он выглядел бы совсем по-другому. Это процесс построения глобального консенсуса. Так что если это означает формулирование компромиссов, то это то, что необходимо сделать", - сказал анонимно высокопоставленный чиновник ЕС.

"Вариант, который у нас был: текст или отсутствие текста. И я думаю, что правильный ответ - это текст, - сказал другой источник. - Мы поддержали платформу G20".

Американские собеседники издания также подтвердили эту позицию.

Западу нужны крупные развивающиеся страны, "чтобы иметь хоть какой-то шанс на то, что они окажут давление на Россию".

"Признав, что они не могут заставить Путина отступить в одиночку, Нью-Делийская декларация представляет собой наиболее далеко идущую попытку Вашингтона, Брюсселя и других западных столиц сформировать общую позицию с самыми мощными развивающимися экономиками мира", - пишет FT.

Также западные дипломаты считают достижением то, что в декларацию был включен пункт об уважении территориальной целостности государств и с этим согласились и Россия, и Китай.

"С нашей точки зрения, декларация очень хорошо защищает принцип, согласно которому государства не могут использовать силу для достижения территориальных захватов, что применение ядерного оружия недопустимо, что справедливый мир должен основываться на принципах Устава ООН", — сказал Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США.

Ранее мы писали о том, что обнародованы пять тезисов по Украине из итоговой декларации саммита G20.

А также, что Украина раскритиковала итоговую декларацию саммита стран G20.