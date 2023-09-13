Власти Днепра не будут лишать генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почётного гражданина города.

Об этом сказано в ответе на соответствующую петицию, за 3,5 месяца набравшую всего 41 голос из трех тысяч необходимых. Однако власти все равно ее рассмотрели.

В своем ответе они пишут, что Брежнев был награжден званием "Почетный гражданин города Днепропетровска", которое потеряло силу в 2017 году, когда было введено звание "Почетный гражданин города Днепра". А старого звания можно лишить только после личного обращения гражданина или вступления в законную силу обвинительного приговора в его отношении.

Таким образом, законных оснований для лишения Брежнева звания нет.

Между тем в мае в столице депутаты Киевсовета на заседании проголосовали за лишение генсека СССР звания почетного гражданина Киева. Брежнев был первым, кто его удостоился. Это произошло после того, как он открыл в Киеве мемориал Родине-матери.

А летом в Каменском на Днепропетровщине убрали бюст Брежнева, который родился в этом городе.