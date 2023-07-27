В Каменском Днепропетровской области все-таки убрали бюст уроженца города, бывшего руководителя СССР Леонида Брежнева с центрального проспекта Свободы. Его планируют перенести на территорию музея истории города.

О планах демонтировать монумент сообщил вчера в своем телеграм-канале городской глава Андрей Белоусов.

"Сегодняшнее мое обращение касается нашего исторического наследия – памятника Леониду Ильичу Брежневу. Знаю, что для многих людей старшего возраста Леонид Брежнев – историческая фигура, человек, много сделавший для нашего города, и Каменское – это родина Леонида Брежнева. Согласно закону о декоммунизации мы должны убрать бюст из публичного пространства", — написал Белоусов.

Бюст Брежнева установят на территории музея истории города, на аллее, чтобы "каждый желающий смог прийти и почтить память своего земляка", добавил городской глава.

"Уверен, что все жители, люди постарше и молодежь, с пониманием отнесутся к такому решению", — отметил он.

По словам мэра, все работы будут выполнены за спонсорские средства.

А сегодня в сети появилось видео сноса бюста.

Ранее сообщалось, что местные власти Каменского не намерены убирать этот памятник до окончания войны.

Также "Страна" писала, как Киевсовет лишил Брежнева звания почетного гражданина Киева. Кстати, генсек СССР был первым, кто удостоился этого звания. И произошло это после того, как он открыл в Киеве мемориал Родине-Матери, на котором вскоре советский герб заменят на трезубец.

Напомним, сегодня с утра в Полтаве демонтировали памятники Александру Пушкину и НИколаю Ватутину. Дальше планируется демонтировать памятник советскому генералу Алексею Зыгину и переименовать улицу Пушкина, где был расположен памятник ему.