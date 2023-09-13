В Египте произошло новое нападение акулы на отдыхающих. Предположительно тигровая акула атаковала туристку в курортном городе Дахаб в водах залива Акаба.

Об этом сообщают местные СМИ.

Пострадавшая, чье гражданство не называется, и ее молодой человек купались в море на пляже у гостиницы, когда у берега появилась большая рыба. По словам очевидцев, хищница подплыла к девушке и откусила ее руку. Пострадавшую достали из воды и отвезли в больницу Дахаба. Местные спасатели пытались поймать акулу, но безрезультатно. Пляж закрыли для публики.

Напомним, это был не первый кровавый инцидент за последнее время на побережье Красного моря. В начале июня молодой человек из России погиб после нападения тигровой акулы на пляже в египетской Хургаде. Животное откусило ему голову. Это стало первым смертельным исходом, связанным с нападением акулы на курортах Егпита в 2023 году.

Как писала пресса, погибшему парню было всего 23 года. В Египет он приехал не на отдых, а жить. А убившего его морского хищника практически сразу выловили и распотрошили, чтобы извлечь части тела жертвы.