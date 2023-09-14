В Киеве заработал полевой офис Международного уголовного суда (МУС).

Об этом на брифинге сообщили генеральный прокурор Андрей Костин и прокурор МУС Карим Хан.

"Это новая глава нашего сотрудничества. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и Международным уголовным судом. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев", – отметил Костин.

"Закон должен быть на передовой. И я думаю, что то, что мы видим в вопросах партнерства Международного уголовного суда с Украиной, развития партнерства с гражданским обществом, с другими государствами - членами ООН, государственными и негосударственными участниками МУС, это не просто искра. Это рассвет нового времени, в котором мы должны проявить, и мы проявляем, выдержку и настойчивость, чтобы наши слова не были пустыми. Их чувствуют пострадавшие как в Украине, где я имею честь сейчас быть, так и во всем мире", – сказал Хан.

Полевой офис МУС в Украине является крупнейшим представительством суда за пределами Гааги.

Костин поблагодарил Хана за колоссальную работу, которую делают МУС и его офис для привлечения к ответственности виновников международных преступлений.

Среди результатов этой работы – ордер на арест Владимира Путина, ставший результатом пяти месяцев сотрудничества между украинским Офисом генпрокурора и офисом прокурора МУС.

В Украине зарегистрировано более 104 000 военных преступлений, их количество увеличивается ежедневно.

Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина в марте.

Вчера стало известно, что Армения ратифицирует Римский статут и должна будет выполнить решение МУС об аресте Путина в случае его визита.