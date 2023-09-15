В Telegram с ноября появится функция криптокошелька.

Об этом сообщает его основатель Павел Дуров.

В мессенджер будет добавлено мини-приложение с доступом к кошельку технологии блокчейна TON.

Функция не будет доступна пользователям из США и некоторых других стран.

Ранее Telegram запустил возможность покупать и продавать имена пользователей и идентификаторы Telegram на Fragment — аукционной платформе на базе TON.

Дуров говорит, что это был "феноменальный успех", и Telegram продал на аукционах цифровых активов на сумму 120 миллионов долларов, а некоторые из них за 9 месяцев выросли в 27 раз.

Ранее Павел Дуров анонсировал возможность отключения рекламы в телеграм-каналах, но за это придется заплатить.

Мы также сообщали Павел Дуров намекнул, что Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей.

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