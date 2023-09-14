Разведывательный беспилотник НАТО впервые совершил полет над Финляндией, вступившей в Североатлантический Альянс весной нынешнего года.

Об этом сообщил официальный представитель НАТО Дилан Уайт в сети X (ранее Twitter).

Он также добавил, что летательный аппарат собирал данные для поддержки коллективного сдерживания и обороны союзников.

Ранее сообщалось, что Финляндия готовит соглашение с США о размещении на своей территории американских военных баз. В то же время соглашение не будет касаться ядерного оружия.

Напомним, Финляндия приняла решение отказаться от нейтралитета и вступить в Североатлантический Альянс после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Тогда поддержка этого шага выросла среди населения с примерно трети до 80%. В Хельсинки подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года.

В марте 2023 года президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО.

Финляндия вошла в НАТО 4 апреля 2023 года. При этом она стала официальным партнером НАТО ещё в 1994 году и с тех пор тесно взаимодействовала с армиями Альянса.