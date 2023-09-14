Северный апелляционный хозсуд Киева отменил решение Хозяйственного суда о сносе храма УПЦ - Десятинного монастыря, расположенного возле Десятинной церкви в Киеве.

Об этом в комментарии "Стране" заявили в Украинской православный церкви.

"Апелляционная палата отменила постановление первой инстанции об аннулировании государственной регистрации права собственности от 24 июля 2013 года. Но оставила в силе решение в части сноса храма. Но стоит отметить, что решение первой инстанции обязывает саму религиозную общину снести храм, а не государственные органы. А учитывая, что право собственности оставили в силе за религиозной общиной, теперь государственные органы снести храм самостоятельно не могут",- заявили в УПЦ.

Также в Украинской православной церкви добавили, что будут подавать кассацию на решение апелляционного суда.

В Минкульте также прокомментировали решение. Там приветствовали его. И.о. министра Ростислав Карандеев напомнил, что храм был построен без разрешений в буферной зоне достопримечательности ЮНЕСКО, где запрещено любое новое строительство.

"Самочинное здание также кардинально нарушило ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь", - сказал Карандеев и назвал решение суда "абсолютно справедливым".

Как мы писали, суд постановил снести этот храм УПЦ в Киеве 15 февраля.

На днях мы сообщали, что в Тернопольской области хотят выселить монахинь из Кременецкого женского монастыря УПЦ.