Полиция ограничила допуск. В Тернопольской области хотят выселить монахинь из Кременецкого женского монастыря
В Тернопольской области полиция оцепила Кременецкий женский монастырь с целью закрытия и выселения монахинь.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви (УПЦ).
У храма в этом году заканчивается срок аренды, продленный в последний раз в 2018 году на пять лет. Настоятельница храма просила директора заповедника не выселять сестер, пока Министерство культуры и Фонд госимущества не дадут ответ на запрос о продлении аренды.
Однако комиссия заповедника не отвечала на их запросы, а с утра пришла в храм с полицией.
Сообщается, что копы пропускают людей на территорию храма только при предъявлении паспорта и наличия местной прописки.
Ранее мы рассказывали, что Минкульт запретил доступ преподавателям и студентам духовной академии в Киево-Печерскую лавру.
Перед этим студентам, преподавателям и сотрудникам киевских духовных школ запретили обучение на территории Киево-Печерской лавры согласно приказу главы заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко.
На территории лавры также действует особый пропускной режим - монахов пропускают по спискам, заранее проверяя документы. Выходить за территорию лавры могут только те, кого заповедник внес в списки для пропуска.