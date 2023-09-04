В Тернопольской области полиция оцепила Кременецкий женский монастырь с целью закрытия и выселения монахинь.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви (УПЦ).

У храма в этом году заканчивается срок аренды, продленный в последний раз в 2018 году на пять лет. Настоятельница храма просила директора заповедника не выселять сестер, пока Министерство культуры и Фонд госимущества не дадут ответ на запрос о продлении аренды.

Однако комиссия заповедника не отвечала на их запросы, а с утра пришла в храм с полицией.

Сообщается, что копы пропускают людей на территорию храма только при предъявлении паспорта и наличия местной прописки.

Ранее мы рассказывали, что Минкульт запретил доступ преподавателям и студентам духовной академии в Киево-Печерскую лавру.

Перед этим студентам, преподавателям и сотрудникам киевских духовных школ запретили обучение на территории Киево-Печерской лавры согласно приказу главы заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко.

На территории лавры также действует особый пропускной режим - монахов пропускают по спискам, заранее проверяя документы. Выходить за территорию лавры могут только те, кого заповедник внес в списки для пропуска.