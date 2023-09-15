Украинское военное командование во главе с главкомом Валерием Залужным встретилось с американскими и британскими партнерами.

Об этом сообщается в Фейсбуке Залужного.

Как сказано в посте, иностранных коллег подробно ознакомили с оперативной обстановкой по всему фронту, текущими проблемами ВСУ и украинским видением развития событий на передовой.

На встрече обсудили потребности в поставках техники, оружия и снарядов, усиление ПВО, ремонт поврежденной техники, восстановление боеспособности воинских частей и ситуацию в Черном море.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.