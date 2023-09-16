Уничтожение корабля и подлодки РФ стало возможным благодаря бойцам Сил специальных операций. В ССО раскрыли подробности поражения вражеских кораблей в Севастополе.

ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону". На лодках группа операторов ССО подошла к безопасному месту и подплыла к берегу на подводных средствах.

Там воины с помощью специальных технических средств разведки, идентифицировали цель и навели огонь. При непосредственном поражении, группа корректировала огонь. После подтверждения уничтожения целей, наши бойцы провели успешную эксфильтрацию.

"Указанный материал публикуется через некоторое время, учитывая операционную безопасность и заставляя врага понять, что уже нет нигде безопасного места для них", - отмечают в ССО.

Ранее появилось видео повреждений на российском десантном корабле "Минск", пострадавшем во время ракетной атаки на Севастополь.

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