Telegram понизил в результатах поиска каналы с накрученными подписчиками
Популярный мессенджер Telegram понизил в результатах поиска каналы с накрученными подписчиками.
Об этом сообщил создатель приложения Павел Дуров в своём телеграм-канале.
"Раньше общедоступные каналы с большим количеством подписчиков отображались выше в результатах поиска.
Некоторое время эта система работала нормально, но спамеры всё чаще злоупотребляли ею. Вот почему теперь для ранжирования мы учитываем только реальных подписчиков каналов", - заявил Дуров.
При этом каналы с большим количеством Premium-подписчиков будут иметь более высокий рейтинг. Также новый поиск "отдаёт приоритет результатам из вашей страны".
"Каналы с завышенным количеством подписчиков стали менее заметными, а полезные группы и мини-приложения теперь привлекают больше пользователей", - объяснил суть изменений Дуров.
Ранее Павел Дуров намекнул, что Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей.
Мы также сообщали, что в Telegram с ноября появится функция криптокошелька. В мессенджер будет добавлено мини-приложение с доступом к кошельку технологии блокчейна TON. Функция не будет доступна пользователям из США и некоторых других стран.