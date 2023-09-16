Популярный мессенджер Telegram понизил в результатах поиска каналы с накрученными подписчиками.

Об этом сообщил создатель приложения Павел Дуров в своём телеграм-канале.

"Раньше общедоступные каналы с большим количеством подписчиков отображались выше в результатах поиска.

Некоторое время эта система работала нормально, но спамеры всё чаще злоупотребляли ею. Вот почему теперь для ранжирования мы учитываем только реальных подписчиков каналов", - заявил Дуров.

При этом каналы с большим количеством Premium-подписчиков будут иметь более высокий рейтинг. Также новый поиск "отдаёт приоритет результатам из вашей страны".

"Каналы с завышенным количеством подписчиков стали менее заметными, а полезные группы и мини-приложения теперь привлекают больше пользователей", - объяснил суть изменений Дуров.

Ранее Павел Дуров намекнул, что Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей.

Мы также сообщали, что в Telegram с ноября появится функция криптокошелька. В мессенджер будет добавлено мини-приложение с доступом к кошельку технологии блокчейна TON. Функция не будет доступна пользователям из США и некоторых других стран.