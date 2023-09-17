Россия впервые пустила обычные нефтяные танкеры через Арктику, направив их в Китай. Это может грозить разливом нефти.

Об этом пишет Financial Times.

Речь о судах, которые не предназначены для движения во льдах. Они могут ходить по Северному морскому пути из-за потепления. Первые два таких танкера выдвинулись в августе.

Издание отмечает, что это намного быстрее, чем через Суэцкий канал.

"Путешествие из северного российского порта Приморск в Китай через Суэцкий канал занимает 45 дней; использование Северного морского пути сокращает его на 10 дней. Россия могла бы сэкономить около полумиллиона долларов за рейс исключительно на топливе", - говорится в статье.

FT опасается, что хождение неприспособленных для Арктики танкеров может вызвать разлив нефти. При этом пишет, что к этому решению Россию подтолкнули западные санкции.

Ранее мы писали, что в августе 2023 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли по сравнению с июлем на 11,8% - до 17,1 млрд долларов.

Также мы сообщали, что российские власти договорились с представителями ОПЕК+ о новом сокращении экспорта нефти на внешние рынки.