В Иркутской области РФ десятки вооружённых людей на вертолётах захватили нефтяную компанию.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Сообщается, что инцидент произошел в Киренском районе области, на территории предприятия "Дулисьма". В начале сентября туда нагрянули более 20 бойцов в масках и с оружием. Половину сотрудников предприятия уложили на землю, а половину поставили лицом к стене. Нападавшие завладели всей документацией компании и фактически сделались управляющими.

В областном МВД прокомментировали происшествие российской прессе и пояснили, что "Дулисьму" делят два собственника в судебном порядке, которые никак не могут договориться, кому принадлежит предприятие. По словам полицейских, было некое судебное решение, для исполнения которого привлекался спецназ.

В то же время очевидцы уверяют, что прилетевшие на вертолётах "десантники" представлялись "просто ЧОПовцами". По словам сотрудников предприятия, руководил ими действующий управляющий, который, судя по всему, теперь представляет интересы другого хозяина.

Компанию "Дулисьма" связывают с Алексеем Хотиным - бывшим владельцем банка "Югра", который сейчас находится под следствием. В прошлом году аналогичный захват произошёл и с другим его активом - предприятием "Каюм Нефть".

Напомним, несколько лет назад мы рассказывали, как в Киргизии неизвестные люди захватили завод, производящий золото.

А зимой СБУ сообщила о подозрении участникам добробата за рейдерский захват водоканала в Буче.