Сбитый над территорией США в начале февраля китайский аэростат имел специальные датчики для сбора разведывательных данных, но они так и не были активированы во время полета.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли в интервью CBS.

По его словам, разведка США "с высокой степенью достоверности" считает, что аэростат не передавал Китаю тайных сведений. В то же время Милли назвал аппарат "шпионским" и уточнил, что он имел устройства для сбора разведданных.

После того, как военно-морской флот США поднял остатки аэростата со дна Атлантического океана, технические эксперты обнаружили, что его датчики во время пребывания над континентальной частью Соединенных Штатов ни разу не были активированы.

"Я бы сказал, что это был шпионский шар, который, как мы знаем с высокой степенью уверенности, не получал никаких разведывательных данных и не передавал их обратно в Китай", - добавил Милли.

Напомним, в конце июня Пентагон пришел к выводу, что сбитый в феврале китайский воздушный шар не собирал и не передавал разведывательную информацию во время полета над США, хотя и нес шпионское оборудование.

Известно, что в начале февраля президент США Джо Байден приказал сбить китайский аэростат, который, как заявили в Пентагоне, наблюдал за стратегическими объектами США. Шар был сбит над Атлантикой, у побережья Южной Каролины.

В то время китайский зонд пролетел над центральными Штатами и приближался к базе ВВС Уайтмен в Миссури, основному месту базирования малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок.

Позже Китай призвал американскую сторону изменить курс, признать и возместить ущерб, причиненный китайско-американским отношениям чрезмерным применением силы.

А президент США Джо Байден дал понять, что инцидент с аэростатом не приведет к конфликту Америки и Китая.