В среду, 20 сентября, в главном офисе компании "Укрэнерго" в Киеве проходят обыски.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

Заявляется, что обыски проводит Офис генерального прокурора на основании определения Печерского районного суда от 30 августа 2023 года. В "Укрэнерго" заверили, что способствуют проведению следственных действий и предоставляют необходимые документы.

В частности, правоохранителей интересуют некоторые контракты, являвшиеся предметом проверки Государственной аудиторской службы, которая завершилась в марте.

В "Укрэнерго" напомнили, что компания обжалует в суде результаты аудита из-за "предвзятости и непрофессионализма".

Напомним, недавно Служба безопасности Украины провела более 20 обысков в нескольких областях в рамках расследования коррупции на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

Перед этим прокуратура сообщила об обысках в "Киевавтодоре" по делу о хищении бюджетных средств.

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