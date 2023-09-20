Страницу Дональда Трампа-младшего в соцсети Х взломали. На ней появился пост о смерти отца владельца, бывшего президента США.

"С грустью сообщаю, что мой отец Дональд Трамп скончался. Я буду баллотироваться в президенты в 2024 году", - говорилось в посте. Впрочем, вскоре после взлома он был удален.

На днях Трамп-старший заявил, что власти Украины могли избежать эскалации конфликта с Россией, если бы согласились отказаться от части территорий.

Также недавно сообщалось, что Трамп еще дальше оторвался от своего конкурента, губернатора штата Флорида Рона Десантиса во внутрипартийных праймериз на пост кандидата в президенты от республиканцев.