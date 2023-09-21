"Страна" пообщалась с жителями пострадавшего в результате ракетного удара двухэтажного семейного общежития в Дарницком районе Киева.

Как рассказала одна из жительниц дома, в результате падения обломков пострадала ее 9-летняя дочь.

"Мы были дома, спали. От взрыва пострадала моя дочь, ей 9 лет. У нее рваные раны, нас забрала "скорая", нас зашивали. Дочь сейчас всего боится, она напугана, ни с кем не разговаривает, но она в безопасности. Мы сейчас занимаемся уборкой, если это так можно назвать. Ночевать тут мы не планируем — у нас двери не закрываются, окна нет. Мы будем у родственников или друзей. Тут невозможно оставаться. Я надеюсь, что власть нам будет помогать, потому что это очень тяжело", — рассказывает она.

Еще одна жительница пострадавшего дома Валентина, которая проживает на втором этаже, добавила, что в результате ракетного удара сильно пострадала ее квартира.

"Было пол шестого, я спала. Слышу сильный взрыв. Я слышала крики детей, они очень страшно кричали. Мы выбежали на улицу, до подвала не добежали, долго отходили от этого шока — у нас все выбиты двери, окна, стены разошлись. Был сильный пожар, нам отключили газ, чтобы он не взорвался. В моей квартире выбило двери, окна не закрываются и немного "отошел" потолок. А в других квартирах стены разошлись настолько, что рука пролазит в щель. Тут ходят всякие службы, думаю, помогут нам отремонтировать, потому что с потолком я сама ничего не сделаю", — говорит Валентина.

Ее соседка с первого этажа Людмила рассказывает, что оставаться на ночь в доме не планирует, так как помещение находится в аварийном состоянии.

"О помощи нам пока ничего не говорили, мы ждем. Но у людей убытков много — повырывало окна, двери, есть пострадавшие. В целом жители здесь оставаться будут, потому что это семейное общежитием — людям некуда деваться. Второй этаж сильно пострадал. На первом этаже в нескольких квартирах пострадали только окна и двери", — говорит Людмила.

Напомним, что над Киевом ночью сбили более 20 ракет.

Власти Киева сообщили о последствиях ночной ракетной атаки РФ.