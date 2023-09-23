В Киеве поднимается дым со стороны ТРЦ "Ривер-молл" на Осокорках. Об этом сообщают местные паблики в телеграме. Пишут о возгорании в зеленой зоне.

Спасатели ликвидировали пожар во Львове после удара РФ. Более 12 часов спасатели ГСЧС во Львове тушили пожар в складских помещениях, возникший в результате ночного поражения. Огонь охватил более 9 тысяч квадратных метров.

В Тернополе масштабный пожар на одном из предприятий. Спасателей пришлось вызывать даже из Ровно. Горящее здание, по заявлениям пожарных, заполнено пенопластом.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.