Одним из амбассадоров президента Украины Владимира Зеленского стала женщина по фамилии Абрамович.

Об этом пишут британские издания.

Появление амбассадора с такой фамилией многие сразу интерпретировали как очередную связь Офиса президента Украины с российским олигархом Романом Абрамовичем, который уже выполнял некие деликатные посреднические миссии для Украины и РФ в ходе вооружённого конфликта.

Однако никакой связи с бизнесменом эта история, как оказалось, не имеет.

Марина Абрамович - сербская художница, которая известна в определённых кругах как "бабушка перфоманса".

"Она открыла новое понятие идентичности, делая наблюдателей участниками и сосредотачиваясь на "противостоянии боли, крови и физических пределах тела", - именно так описывает характер работ Марины Абрамович "Википедия".

Также Абрамович известна по своему участию в скандальном кинопроекте "ДАУ" российского режиссера Ильи Хржановского, который снимали в Украине.

Ранее Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в Бразилии, Индии и Колумбии.

Мы также сообщали, что президент назначил нового командующего Нацгвардией - Александра Пивненко.