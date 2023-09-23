Прошлой осенью начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы Сергей Мул попал в скандал с полицией.

О последовавшем длительном разбирательстве сообщают СМИ.

Как пишет пресса, 14 ноября 2022 года "Мерседес" Сергея Мула остановили полицейские в Одессе, но пограничник отказался проходить алкотест, не предъявил документы на автомобиль и звонил кому-то, сообщая данные о патруле. Кроме того, он пытался повлиять на работу полицейских.

Мул также отказался ехать для освидетельствования в больницу. Полицейскому, который начал составлять протокол, он сказал: "Раз ты такой принципиальный, рискни".

Приехавшая по его вызову группа вооруженных военных в масках сняла с автомобиля чиновника номера прикрытия и помогла уехать Мулу. В процессе микроавтобус, приехавший за Мулом, врезался в столб.

В материале по этому делу есть видео инцидента, снятое на нагрудную камеру полицейского. Как сообщают СМИ, после инцидента Мул судился с полицией и представил результаты экспертизы, что не был пьян за рулем. По этому случаю проходило два разбирательства, но дело Мула развалилось в суде.

Сергей Мул известен тем, что под его началом в Одессе работала пресс-офицер Иванна Плантовская. Во время войны она прославилась своими фото роскошного отдыха за границей. После этого ее уволили из Государственной погранслужбы.

Ранее "слуга" Галушко нахамил полицейским, остановившим его машину.

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