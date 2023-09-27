В "ДНР" в последнее время массово выносят "приговоры" украинским военным.

Так, на днях прошло несколько "судов".

Сегодня Следком РФ заявил, что "верховный суд ДНР" "приговорил" к 22 годам тюремного заключения старшего солдата "Азова" Эдуарда Варбанского. Его обвинили в "многочисленных минометных обстрелах жилых кварталов" села Бердянское, что находится в восточном пригороде Мариуполя. Варбанский попал в плен в мае 2022 года.

Вчера был "вынесен приговор" военнослужащему Ярославу Бучковскому. Его обвинили в расстреле двух мирных жителей в Мариуполе 28 марта 2022 года. Ему "присудили" 25 лет колонии строгого режима.

Ранее на неделе военному 23-го отряда морской охраны Госпогранслужбы старшему наводчику на корабле Денису Гангале дали пожизненное за якобы расстрел трех мирных жителей в Мариуполе, которые выезжали на автомобилях из города в период между 15 и 30 марта 2022 года.

Военнослужащего воинской части А-1035 74-го отдельного разведывательного батальона старшего сержанта Виталия Катранича "приговорили" к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве мирного жителя Мариуполя. По версии следствия, гражданский житель якобы пришел на позицию ВСУ и попросил зарядить телефон, но его убили за посещение аннексированного Крыма.

Военным 1-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ командиру 2-й роты Андрею Каменеву, командиру 2-го отделения 3-го взвода 2-й роты Антону Ливерчуку, гранатометчику Юрию Кучерявенко и начальнику контрольно-технического пункта Сергею Грициву дали по 26 и 27 лет колонии по обвинению в убийстве мирного жителя на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича 10 апреля 2022 года.

Такие "приговоры" в "ДНР" выносят постоянно, перечисленные примеры - далеко не полный список за эту неделю.

А сегодня в Ростове-на-Дону начат очередной "суд" над "азовцами", которым грозит пожизненное заключение. Их обвиняют в "насильственном захвате власти" и "участии в террористической организации".

Летом мы писали, что в Ростове состоялся суд над 18 украинскими добровольцами из батальона "Айдар".

А незадолго до него в Ростове-на-Дону был суд над 24 пленными "азовцами".