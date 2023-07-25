Во вторник, 25 июля, Южный окружной суд в Ростове начал слушания против 18 украинских пленных добровольцев из батальона "Айдар".

Об этом пишут российские СМИ.

Украинских военных в России обвиняют по "уголовному кодексу" т.н "ДНР" за "участие в террористической организации и попытку насильственного захвата власти и изменения конституционного строя ДНР".

Но впоследствии дело должно быть переквалифицировано на статьи УК РФ.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в Ростове-на-Дону начался суд над 24 пленными "азовцами".

Также мы писали, что командир "Азова" Денис Прокопенко вернулся в свою бригаду.

И о том, что в России приговорили к 16 годам колонии украинского военного из батальона "Айдар" Дениса Мурыгу.

Война в Украине идет уже 517-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 июля 2023 года в онлайне .

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