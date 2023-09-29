В Китае усомнились в том, что индийский спускаемый модуль с луноходом миссии "Чандраян-3" совершил посадку в южной приполярной зоне Луны, побив рекорд китайской миссии по близости прилунения к полюсу.

Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на научного руководителя китайской лунной программы Оуяна Цзыюаня.

Оуян Цзыюань считает, что заявления индусов об их достижении преувеличены. Отец китайской программы исследования Луны рассказал газете Science Times, что место посадки модуля с луноходом расположено на 69 градусах южной широты, что весьма далеко от полюса, чьи координаты - между 88,5 и 90 градусами. То есть позиция 69 градусов южной широты - это не полярная область, и даже не регион рядом с ней.

На Земле 69 градусов южной широты находились бы в пределах Северного полярного круга, но лунная версия круга находится гораздо ближе к полюсу.

"Место посадки "Чандраян-3" находится не на южном полюсе Луны, не в районе Южного полюса Луны и не вблизи региона южного полюса Луны", - отметил Цзыюань.

По его словам, аппарат находился на расстоянии 619 километров от полярного региона.

Как сообщает Bloomberg, после прилунения "Чандраян-3" газета Global Times Коммунистической партии процитировала старшего эксперта по космосу из Пекина Пана Чжихао, который сказал, что у Китая технологии гораздо лучше.

Напомним, спускаемый модуль с луноходом миссии "Чандраян-3" совершил посадку на Луне 23 августа.

На следующий день Индийская организация космических исследований и разработок (ISRO) показала первое фото Луны, сделанное после успешной посадки миссии на спутник Земли.

А 22 сентября индийский луноход потерял связь с Землей, и все попытки ее восстановить оказались безуспешны.