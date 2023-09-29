Бывший помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности Владимир Погосян высказал претензии на Крым.

Об этом Погосян сказал в своем видеообращении.

"Мы можем забрать Армавир, Сочи и Крым. Крым вообще на 70% армянский", - заявил он.

Отметим, что соответствующее заявление Погосян сделал на фоне ситуации с Нагорным Карабахом, который недавно перешел под контроль Азербайджана.

Напомним, сегодня Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в связи с предполагаемым нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха.

Ереван призывает суд ООН подтвердить обязательства Азербайджана в отношении отказа "от совершения любых действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе не останется. Пашинян назвал это "этнической чисткой".

Также мы рассказывали, как армяне во всем мире отреагировали на прекращение существования Нагорного Карабаха.