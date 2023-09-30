В главный госпиталь армии США в Германии начали привозить раненых в Украине американцев.

Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, граждане США есть в числе первых 14 пациентов, которых привезли в медцентр с поля боя.

"Это знаменует собой новый заметный шаг в углублении участия Соединенных Штатов в этом конфликте", - пишет издание.

По его данным, с начала полномасштабного вторжения в Украине воюют "сотни американцев".

К настоящему времени неизвестно, сколько граждан США были ранены. Есть сообщения, что около 20 человек убиты.

"Первое время раненым американцам приходилось полагаться на помощь украинских медиков и западных благотворительных организаций. Однако теперь Пентагон вмешался и предложил некоторым из них такие же условия, как и американским военнослужащим, которые находятся на действующей военной службе в армии США", - говорится в статье.

Ранее западные СМИ писали, что на войне в Украине погибли 16 американских добровольцев.

В частности, во время удара по кафе Краматорска погиб ветеран морской пехоты США, воевавший за Украину.