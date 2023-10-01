В Крыму житель Ялты убил пожилую супружескую пару из Днепропетровской области за "плохие заявления о России" и "проукраинские взгляды". Убийцу уже задержали, он дал признательные показания.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По данным пабликов, 29 сентября на Горной улице в Ялте были убиты 66-летний Владимир и 58-летняя Виктория. Убийцей оказался 60-летний Шавкат. Он признался, что забил супругов битой.

Тела подозреваемый спрятал на цокольном этаже, а сам принялся обыскивать дом своих жертв. Полицейские обнаружили разбросанные вещи и порванные документы.

Уточняется, что убитых нашли только через сутки после преступления. Полицию в дом жертв вызвал друг семьи, который начал беспокоиться, что пара не выходит на связь.

По словам подозреваемого, приехавшая из Днепропетровской области семья говорила, что Крым украинский, и критиковала российскую власть. Шавкат "не выдержал" и решился на убийство, после чего уехал из Ялты в село Весёлое, где и был пойман.

В то же время некоторые паблики выражают сомнения по поводу названных Шавкатом политических мотивов убийства, учитывая, что он уже был судим.

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