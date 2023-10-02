Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович призвал российскую оппозицию не стесняться слова "российская" и сказал, что для него запись всех русских в "фашисты" и есть "настоящий фашизм".

Об этом он сказал на "Форуме свободной России", который проводят российские оппозиционеры.

"Больше всего мне не нравится в российской оппозиции постоянные извинения за слово "российская". Вот эта вот навязанная виктимность в стиле "ну извините, что мы русские". Для меня настоящий фашизм - это записывать всех русских в фашисты", – заявил Арестович.

Также позже он прокомментировал свое выступление.

"Это навязанное чувство вины. Это дрессировка. А зачем нам дрессированные люди? Как они могут строить свободную Россию? Я не хочу, чтобы оппозиция России была дрессированной. Дрессированная неэффективна, а мне нужна сильная и эффективная, даже если абсолютно прагматически говорить. А если не прагматически, то человек не должен стыдиться того, кто он есть", – пояснил Арестович.

Напомним, недавно экс-советник Банковой назвал ошибкой Украины внедрение национализма и расчеловечивание россиян.

После этого высказывания на Арестовича написали заявление в СБУ.