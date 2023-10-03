В понедельник, 2 октября, в окрестностях британского Оксфорда произошел мощнейший взрыв.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в соцсетях.

По их словам, от взрыва возник огромный огненный шар, после которого начались проблемы со связью, а в некоторых районах пропало электричество.

На видео, снятых с автомагистрали A34 к северо-западу от Оксфорда, видна большая яркая вспышка.

В свою очередь служба новостей BBC сообщает, что к мощному взрыву (около Оксфорда привел удар молнии по заводу по переработке отходов.

Компания Severn Trent Green Power заявила, что в результате удара в варочном котле загорелся биогаз.

Ранее мы рассказывали, что весной в американском Ричмонде (штат Индиана) на заводе по переработке отходов случился масштабный пожар. Сначала загорелся трейлер с пластиком, огонь перекинулся на соседние груды мусора и впоследствии охватил все здание. Была проведена эвакуация двух тысяч человек, проживающих в радиусе 800 метров от места пожара.

А перед этим в США прогремел мощный взрыв на шоколадной фабрике. Местные СМИ сообщали о "многочисленных раненых", не приводя их точное число.