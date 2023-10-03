В РФ объявили в розыск бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Об этом сообщает МВД РФ.

Статья, по которой разыскивают Арестовича, не указана.

Ранее он был включен в российский реестр экстремистов и террористов, а в т.н "ДНР" и Беларуси на него открыли уголовные дела за призывы к экстремизму.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне за минувшие сутки контратаковали на юге. А именно в районе Вербового, Старомайорского и Новодаровки. На южном фланге Бахмута россияне пытались восстановить утраченное положение под Андреевкой. ВСУ ведут штурмовые действия на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

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