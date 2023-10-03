Прокуратура подтвердила информацию "Страны" о ночном расстреле военным двух своих сослуживцев.

По данным следствия, солдат одной из воинских частей, дислоцированной в столице, после суточного дежурства распивал алкогольные напитки с двумя другими военными из этой же воинской части. У них возник конфликт, и военный расстрелял из штатного оружия обоих сослуживцев. Пострадавшие скончались на месте происшествия.

Убийца пытался покинуть место преступления с автоматом Калашникова, но был задержан.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, сегодня около 01:30 на улице Лаврская военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта застрелил двух сослуживцев из своего табельного автомата и скрылся с места преступления, но спустя два часа был задержан.

Ранее мы писали, что полиция Харьковской области официально подтвердила информацию "Страны" об инциденте на блок-посту, где люди в военной форме с нашивками подразделения "Кракен" угрожали полицейским. По факту происшествия в полиции завели уголовное дело.