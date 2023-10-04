Здание посольства Украины в Москве предлагают передать в пользу российских патриотических организаций.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

По данным каналов, Фонд защиты национального исторического наследия направил соответствующее обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Речь идёт о доме купчихи Заборовой в Леонтьевском переулке. Его стоимость оценивается примерно в пять миллиардов рублей.

"Роскошный домик купчихи Заборовой в Леонтьевском переулке стоимостью не менее пяти миллиардов рублей заброшен с февраля 2022 года. Дипломаты оттуда уехали, а имущество внутри уже покрылось n-ым слоем пыли", — пишут телеграм-каналы.

Предполагается, что данный шаг станет ответом на изъятие собственности российского представительства в Киеве.

Ранее стало известно, что в России могут национализировать принадлежащую Петру Порошенко липецкую фабрику Roshen — соответствующее обращение направил властям некий российский "общественник" Виталий Бородин.

Мы также сообщали, что РФ готовится "национализировать" некоторые западные компании в качестве ответа на санкции.