В МИД Украины уточнили данные о количестве украинцев, погибших при крушении туристического автобуса в Венеции. Погибли четыре украинца, а не пять, как сообщали СМИ ранее .

Об этом сообщил спикер украинского МИДа Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".

Еще четверо получили ранения. По предварительным данным, туристический автобус с 40 пассажирами пробил ограждение, сорвался с эстакады и упал с 10-метровой высоты на железнодорожные пути в районе Местре.

Всего по меньшей мере 21 человек погиб и 12 пострадали.

Италия уже завершила идентификацию пострадавших.

Сегодня утром сообщали, что при крушении автобуса в Венеции погибли пять украинцев, а также погиб один немец и водитель автобуса - итальянец.

Война в Украине идет уже 588-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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