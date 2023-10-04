Появились новые подробности по громкому делу о гибели украинца Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе Вроцлава в июле 2021 года.

Польское издание Onet публикует кадры из видеозаписи, по которой следствие пришло к выводу, что полиция применяла пытки к украинцу.

Оказалось, что парень был пьян, но не вел себя агрессивно, как говорила полиция, и просто уснул в автобусе. Приехала полиция.

В машине против него применили слезоточивый газ, а в отделение заводили уже в наручниках.

Вопреки первым сообщениям полиции, в его теле не нашли наркотиков или стимуляторов.

Согласно заключению следствия, применять силу к украинцу начали уже в 22:41. Его давили дубинкой, прижимали к кровати, били и садились на спину.

Потом польские копы поняли, что украинец не подает признаков жизни, и начали его откачивать. В 23:06 медики начали проводить реанимационные мероприятия, которые не помогли спасти мужчину.

Сначала дело пытались умолчать, но после шумихи в прессе полицейские были отстранены.

Ранее мы писали, что в Польше обнаружили мертвыми двух украинцев - 36-летнего мужчину и 31-летнюю женщину. Их тела обнаружили в арендуемой квартире в городе Лодзи на улице Пётрковской.