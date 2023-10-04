Озвученная главой Евросовета Шарлем Мишелем крайняя дата расширения ЕС до 2030 года является "случайной" и не имеет смысла.

Об этом заявил источник издания The Guardian.

По его словам, до 2027 года только планируется выработать "основу для реальной, а не концептуальной дискуссии". Тогда же начнется следующий финансовый цикл ЕС, поэтому к этому сроку нужно успеть утвердить новый бюджет.

Предварительные расчеты показали, что расширение ЕС за счет включения девяти новых стран, включая Украину, обойдется действующим членам более чем в 256 миллиардов евро.

"Всем странам-членам придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС; многие государства-члены, которые в настоящее время являются чистыми получателями, станут чистыми донорами", - говорится в документе секретариата Совета ЕС, который получила Financial Times.

В случае расширения бюджет ЕС увеличится на 21% до 1,47 трлн евро - за счет "значительного" увеличения взносов Германии, Франции и Нидерландов.

Украина будет иметь право на 186 млрд евро в течение семи лет и еще 95 млрд евро на сельское хозяйство. Это не считая трат на ее восстановление, которое минимально оценивается в 400 млрд евро.

Сейчас обсуждается и формат вступления: разрешить странам поэтапное вступление в блок "или следует сделать все или ничего".

Это касается информации о возможном "частичном членстве" в ЕС. Боррель заявлял, что такого формата не существует.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все требования Еврокомиссии для вступления в ЕС.