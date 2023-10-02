Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше ничего не ждет от Евросоюза после "40 лет ожидания у дверей".

Об этом сообщает NDTV.

"Мы выполнили все обещания, которые дали, но они не выполнили почти ни одного из своих", – сказал турецкий президент во время выступления в парламенте.

Также Эрдоган добавил, что его страна больше не примет новые требования или условия для вступления в ЕС.

Отметим, что в 2016 году переговоры Турции с Европейским Союзом о вступлении были остановлены из-за нарушений прав человека и дефицита верховенства права в стране.

Напомним, недавно Эрдоган говорил, что Турция пока не намерена отказываться от заявки на вступление в Евросоюз, но достаточно самодостаточна, чтобы обойтись и без ЕС.

Также Эрдоган прокомментировал доклад о Турции в Европарламенте, в котором говорится, что присоединение Турции к Евросоюзу не может возобновиться при нынешних обстоятельствах, поэтому Европе нужно изучить "параллельные и реалистичные рамки" своих связей с Анкарой.

"Европейский союз предпринимает действия по отделению от Турции, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого Турция и Евросоюз могут пойти разными путями, если это будет необходимо", - сказал Эрдоган.