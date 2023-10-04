Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян пригрозила "некоторым комментаторам" уголовным делом за критику ее предложения взорвать ядерную бомбу в Сибири.

Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Я ведь тоже умею писать. Заявления в том числе. Есть такая статья 306. Ложный донос называется. Правда, мне Боженька не велит так делать. Велит подставлять левую щеку. Я стараюсь. Вот и вы побойтесь Бога. На всякий случай", - сказано в посте.

Ранее помощник депутата Мосгордумы Николай Королёв обратился в Следственный комитет РФ и МВД с требованием "проанализировать высказывания гражданки и, наконец, привлечь её к административной или уголовной ответственности".

Напомним, вчера Симоньян в своем шоу "Ч.Т.Д." заговорила о возможности произвести термоядерный взрыв над Сибирью, чтобы вывести из строя всю радиоэлектронику и спутники. По ее словам, эту идею ей подал человек, который в силу профессии разбирается в радиоэлектронике.

В Кремле негативно отреагировали на идею журналистки.

"Мы не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Симоньян не работает в официальных органах, поэтому ее слова не отражают официальную позицию РФ", - заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.