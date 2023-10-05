Утром в четверг, 5 октября, поступило анонимное сообщение о минировании школ в Киевской области.

Об этом сообщает региональная полиция в Telegram-канале.

Отмечается, что сообщение о минировании отправили на электронные почты школ. Правоохранители проверяют информацию и проводят обследование учебных заведений и прилегающих к ним территорий. Проведена эвакуация из школ детей и учителей.

Напомним, что сообщения о якобы минированиях в столице и области в последнее время стали достаточно частыми. Так, в середине сентября в Киеве поступили звонки о минировании в школах и лицеях. Проводилась эвакуация. Родители некоторых школьников сообщили, что сообщение о минировании поступило до начала уроков. После того, как Муниципальная варта все проверила и не нашла подозрительных предметов, занятия начались.

А 4 сентября полиция Киева получала информацию о минировании всех торгово-развлекательных центров столицы. Также в этот день поступали сообщения о минировании киевских школ. Информация оказалась ложной.

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.