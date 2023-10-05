В настоящее время самая тяжелая ситуация на Лимано-Купянском направлении. Там сейчас она более динамичная, чем на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

На Бахмутском направлении в районе железной дороги продолжаются тяжелые бои. Силы обороны Украины пытаются отбросить врага и закрепиться на достигнутых рубежах. По его словам, за прошедшие сутки было зафиксировано 489 обстрелов из различных типов вооружения, 6 раз враг применял авиацию.

Евлаш рассказал, что самая тяжелая ситуация на Лимано-Купянском направлении.

"Противник очень интенсивно использует свои новые штурмовики Су-35, которые могут стрелять как по воздушным, так и наземным целям. Преимущественно они заходят парами. Также враг использует вертолеты Ка-52, использует Су-25, иногда парами заходят Ми-8, но интенсивность штурмовых действий повысилась", - сказал Евлаш.

За минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 8 боевых столкновений. Также Россия начала усиленно обстреливать Макеевку.

Евлаш отметил, что на Лимано-Купянском направлении сосредоточено более 110 тыс. личного состава армии РФ, также 1085 их танков, почти 2 тыс. боевых бронированных машин, более 700 единиц артиллерийских систем и еще почти полтысячи реактивных систем залпового огня.

А на Бахмутском направлении находится 51 тыс. военных РФ, 211 танков, тысячу боевых бронированных машин, 110 артиллерийских систем и еще 100 реактивных систем залпового огня.

Напомним, сегодня утром Генштаб ВСУ сообщил о многочисленных атаках россиян.

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