Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил против современных западных тенденций в гендерном вопросе.

Его выступление на конференции Консервативной партии Британии показала служба новостей BBC.

"Мы не должны верить в то, что люди могут быть того пола, какого захотят. Они не могут. Мужчина есть мужчина, а женщина есть женщина. Это просто здравый смысл", - сказал политик.

Такое замечание вызвало критику со стороны борцов за права трансгендеров и аплодисменты участников конференции.

Ранее в прошлом году бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил в поддержку традиционных ценностей.

"Верим в два гендера. Есть мужчины и есть женщины", - заявил американский политик.

Также мы писали, что Верховный суд Болгарии не разрешил менять пол по заявлению граждан. Отмечалось, что Конституция Болгарии и все законодательство республики построены на понимании бинарного существования человеческого рода, пол определяется при рождении и утрачивается при смерти, так как понятие "пол" имеет осмысленное применение и определяет конституционный статус конкретных лиц применительно к социальным отношениям.