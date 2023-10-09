В понедельник, 9 октября, киевлян предупредили о сильных порывах ветра в течение дня.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

В течение дня в столице ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с (это I уровень опасности).

Жителей Киева призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, что ранее мы публиковали прогноз погоды в Украине на неделю - резкое похолодание и мощный ливень.

Также мы писали о том, какой прогноз погоды на октябрь 2023 года в Украине дают синоптики.