Израильская авиация начала наносить удары по Ливану, уничтожены наблюдательные вышки "Хезболлы".

Об этом передает "Голос Израиля".

Поступает информация и о работе артиллерии на границе с Ливаном. На севере Израиля работают сирены.

Незадолго до появления новости об авиаударах сообщалось, что на север Израиля с территории Ливана проникла группа из четырех вооруженных боевиков. Об этом заявили в ЦАХАЛ.

Местным жителям предписали запереться в домах. Вскоре в ЦАХАЛ сказали, что часть боевиков уже ликвидировали.

При этом в "Хезболле" заявили, что они не проводили никаких действий против Израиля.

Также поступают данные, что ЦАХАЛ заблокировал западный берег реки Иордан, где проживают около 2,8 млн палестинцев.

Местные жители сообщают, что въезды перекрыты железными воротами, цементными блоками и земляными насыпями. Местами установлены новые контрольно-пропускные пункты военных.

В регионе уже возник дефицит топлива. Накануне закрылись многие магазины и предприятия в ответ на военные действия Израиля в секторе Газа.

Сегодня Израиль ввел "полную осаду" сектора Газы после атак ХАМАС.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.