Мировые банки скупают рекордные объемы золота, чтобы уменьшить зависимость от доллара США
Мировые центральные банки скупают рекордные объемы золота с целью диверсификации своих долларовых резервов.
Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на данные американской холдинговой компании State Street.
В первой половине 2023 года банками было суммарно закуплено уже 387 тонн золота, после покупки "беспрецедентных" 1083 тонн за весь прошлый год.
По данным компании, эта тенденция обусловлена желанием центральных банков укрепить балансы и увеличить ликвидность без роста кредитного риска. Вероятно, она сохранится в будущем, "учитывая сегодняшние растущие экономические и геополитические риски".
"Эта тенденция, похоже, является частью более широкого международного движения, известного как дедолларизация, направленного на уменьшение зависимости от доллара в торговле и инвестициях после того, как США воспользовались превосходством доллара для введения экономических санкций против некоторых стран. Китай и Россия возглавили антидолларовую кампанию, в результате которой группа стран БРИКС также взвесила перспективу создания общей валюты", - пишет Business Insider.
Ранее сообщалось, что мировые центробанки отказываются покупать долгосрочные облигации США.
Также глава МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что регистрирует постепенный отказ от использования доллара разными странами.