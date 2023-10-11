Мировые центральные банки скупают рекордные объемы золота с целью диверсификации своих долларовых резервов.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на данные американской холдинговой компании State Street.

В первой половине 2023 года банками было суммарно закуплено уже 387 тонн золота, после покупки "беспрецедентных" 1083 тонн за весь прошлый год.

По данным компании, эта тенденция обусловлена ​​желанием центральных банков укрепить балансы и увеличить ликвидность без роста кредитного риска. Вероятно, она сохранится в будущем, "учитывая сегодняшние растущие экономические и геополитические риски".

"Эта тенденция, похоже, является частью более широкого международного движения, известного как дедолларизация, направленного на уменьшение зависимости от доллара в торговле и инвестициях после того, как США воспользовались превосходством доллара для введения экономических санкций против некоторых стран. Китай и Россия возглавили антидолларовую кампанию, в результате которой группа стран БРИКС также взвесила перспективу создания общей валюты", - пишет Business Insider.

Ранее сообщалось, что мировые центробанки отказываются покупать долгосрочные облигации США.

Также глава МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что регистрирует постепенный отказ от использования доллара разными странами.